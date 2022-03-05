في يومها العاشر .. اخر تطورات الازمة الروسية الأوكرانية

الوكيل الإخباري-دخلت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها العاشر، وقد أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية بدأت ضرب طوق حول العاصمة كييف وخاركيف -ثاني أكبر مدينة في البلاد- لمحاصرتهما، كما أكد رئيس بلدية ماريوبول أن الروس يحاصرون المدينة الواقعة على بحر آزوف جنوبي أوكرانيا.

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وتأتي هذه التطورات في وقت ذكر فيه مسؤول استخباراتي غربي أن الروس مستعدون لقصف المدن الأوكرانية حتى الاستسلام.



وبالتوازي، أكدت سلطات كييف أن التعزيزات العسكرية من الدول الحليفة ستوزع على الجبهات، في حين اتهم رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الجيش الروسي بقصف المستشفيات والمدارس.



وفي ما يأتي آخر تطورات حرب روسيا على أوكرانيا في يومها العاشر:



-المتحدثة باسم محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا: المحطة تعمل بشكل طبيعي ومستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية

-الدفاع الروسية: إعلان وقف إطلاق النار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى منطقتي ماريوبل وفولنوفاخا



-إنترفاكس عن وزارة الدفاع: سنسمح بممرات آمنة لمدينتي ماريوبل وفولنوفخا بدءا من الساعة 10 بالتوقيت المحلي



-وكالة إنترفاكس الروسية: هيئة النقل الجوي تمدد إغلاق المطارات جنوب روسيا حتى 14 مارس/آذار الجاري





-قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن دفاعاتها الجوية دمرت أمس ما لا يقل عن 39 طائرة حربية روسية و40 مروحية، وأضافت أنها أسقطت 3 مقاتلات من طراز سوخوي 25 و3 مروحيات خلال معارك يوم أمس الجمعة.



وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أنها تحتفظ بسيطرتها في معظم المدن وتخوض ما سمتها معارك تحرير ضد القوات الروسية وتشن هجمات مضادة.



-إدارة مجلس الدولة في مدينة سومي: إطلاق صافرات الإنذار في المدينة وتحذير من ضربات جوية



-وزارة الدفاع الأوكرانية: تمكنا من وقف تقدم الجيش الروسي في محاور عدة بما في ذلك في ضواحي العاصمة كييف



-وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تحاول الالتفاف على مدينة خاركيف وتتقدم باتجاه زاباروجيا





هجوم على خاركيف

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الجيش الروسي من الوحدة 58 تواصل الهجوم شمالا باتجاه مدينة زاباروجيا الواقعة جنوب شرقي البلاد، بينما تحاول الوحدة 20 في الجهة الغربية لمدينة خاركيف الالتفاف على المدينة والتقدم باتجاه الجنوب الغربي.



-وقالت وزارة الدفاع في بيان صادر عنها صباح اليوم إن القوات المسلحة الأوكرانية تمكنت من وقف تقدم الجيش الروسي في محاور عدة بما في ذلك ضواحي العاصمة كييف، وذكر البيان أن الحرب أصبحت في نهايتها في ضوء ما سماه صمود القوات المسلحة الأوكرانية في وجه الهجوم الروسي.





مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف



وسائل إعلام أوكرانية: معارك تدور في شوارع مدينة سومي



وكالة الأنباء الأوكرانية عن وزارة الدفاع: القوات الروسية استهدفت مدينة بروفسك بإقليم دونباس بقذائف عنقودية





قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية نقلا عن تقرير حكومي إن الولايات المتحدة عززت مساعداتها العسكرية لأوكرانيا حين بات احتمال الغزو الروسي أكثر وضوحا.



وأضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس بايدن أرسلت أنظمة صواريخ ستينغر المضادة للطائرات لأوكرانيا للمرة الأولى، كما زود البنتاغون المقاتلين الأوكرانيين بالأسلحة ومعدات خاصة بالقتال في المناطق الحضرية.



-مسؤولون أميركيون وغربيون يتوقعون أن تزيد روسيا من وتيرة وقوة هجماتها على المراكز السكانية الأوكرانية



-وكالة الأنباء الأوكرانية:

التعزيزات العسكرية من الدول الحليفة ستوزع على الجبهات.

وزارة الطرق والبنية التحتية تقوم بتأمين وصول المساعدات العسكرية عبر طرق آمنة.



الوكالة عن وزير الخارجية الأوكراني: أوكرانيا تعتمد على مساعدات حلفائها المستمرة دائما.



-وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس بلدية ماريوبول: القوات الروسية تحاصر المدينة.





-نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين:

العقوبات الغربية تهدف إلى تهيئة ضغوط داخلية على بوتين لوقف غزو أوكرانيا.



تصعيد العقوبات ضد موسكو حصل بشكل أسرع بكثير مما كان متوقع.



-القيادة الأوروبية في الجيش الأميركي:

قاذفات بي-52 أجرت الجمعة تدريبات مع الجيشين الألماني والروماني.

التدريب مع الحلفاء يمكننا من بناء إستراتيجية لمواجهة تحديات عالمية.

التدريب المشترك يضمن تفوق القوة الدفاعية لحلف الناتو.



-رئيس وزراء أوكرانيا: نناشد الاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الذرية إرسال قوات حفظ سلام إلى محطة زاباروجيا.



"سي إن إن" (CNN) عن مسؤول استخباراتي غربي: نعتقد أن روسيا تبدو الآن مستعدة لقصف المدن الأوكرانية حتى الاستسلام.

رئيس هيئة الأركان الأوكراني: القوات الروسية بدأت ضرب طوق حول كييف وخاركيف لمحاصرتهما.



-واشنطن بوست: القوات الروسية تتقدم بسرعة نحو كييف من الشرق، ويمكن أن تهاجم المدينة خلال الساعات الـ24 المقبلة.

واشنطن بوست: القوات الأوكرانية صدت هجوما روسيا على بلدة غوستوميل على بعد 32 كيلومترا شمال غربي كييف.





-البيت الأبيض: بايدن بحث خلال لقائه نظيره الفنلندي، أهمية سياسة الباب المفتوح التي يتبناها حلف الناتو.



-البيت الأبيض: بايدن بحث خلال لقائه نظيره الفنلندي، جهود توفير الأمن والمساعدة الإنسانية لأوكرانيا.



-رئيس الوزراء الأوكراني:

روسيا ترتكب أعمالا إجرامية بشكل متزايد، وتقصف المستشفيات والمدارس.

مقاومتنا يجب أن تكون منسقة على جميع الجبهات.

نعمل على مدار 24 ساعة، ولدينا مهمتان أولاهما توفير ما يلزم لقواتنا المسلحة.





-لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي: وفد من أعضاء المجلس سيزور الحدود البولندية الأوكرانية.



-أسوشيتد برس عن مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين: واشنطن تؤخر تقديم معلومات استخباراتية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.



-أسوشيتد برس عن مصدرين: مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية أصدر توجيها سريا بوضع قيود على مدى سرعة مشاركة المعلومات.



-شركة "بار باسيفك" الأميركية تعلن تعليق جميع مشتريات النفط الخام الروسي لمصفاتها بولاية هاواي.



-شركة "بار باسيفك" الأميركية: قرار تعليق مشتريات النفط الخام الروسي جاء بسبب الأحداث الجيوسياسية الجارية.



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