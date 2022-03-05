السبت 05-03-2022
الوكيل الاخباري

الروابدة: دور المرأة في الحياة السياسية تجاوز حالة النقاش إلى التفكير بوسائل تمكينها

بلينكن يهاتف نظيره الصيني بشأن أوكرانيا

الدفاع الروسية : قصف مواقع للجيش الروسي من ماريوبول وفولنوفاخا

3 تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الاحد

عمان لحوارات المستقبل تعلن عن مبادرة المدرسة الإنتاجية الريادية

فصل الكهرباء عن بعض المناطق الأحد - أسماء

بوتين: قريبون من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

براءات اختراع.. خطط غوغل بشأن سماعات الرأس

نحو 12 ألف زائر لمحافظة مأدبا الشهر الماضي

الخارجية ترد على استخدام 200 أردني دروعاً بشرية في أوكرانيا

السبت، 05-03-2022 01:26 م

الكرملين يُحذر واشنطن : تداعيات خطيرة على الإقتصاد العالمي

الرئاسة-الروسية-الكرملين-e1615412953186


الوكيل الإخباري - قالت الكرملين، اليوم السبت، إن روسيا ليست معزولة وهي أكبر من أن تفرض عليها أميركا أو أوروبا عزلة.

اضافة اعلان


وحذّر الكرملين، من تداعيات خطيرة على الإقتصاد العالمي في حال فرضت واشنطن عقوبات على صادرات الطاقة الروسية، منوهاً إلى أن روسيا ستتخذ إجراءات للرد على حرب "العصابات" التي يشنها الغرب. 


وبيّن أنه سيكون هناك رد فعل على "حرب العصابات الاقتصادية" التي شنها معظم العالم على روسيا. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

بلينكن يهاتف نظيره الصيني بشأن أوكرانيا

d

الدفاع الروسية : قصف مواقع للجيش الروسي من ماريوبول وفولنوفاخا

image-353

بوتين: قريبون من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

thumbs_b_c_bc27c50c01b032ef6ca02073398daadf

أوكرانيا تعلن وقف عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا

2359613890650-520x290

بوتين: لا خطط لفرض حالة الطوارئ في روسيا

thumbs_b_c_320ad88295ecd6ddd2a91186aa4cadf9

الرئاسة التركية: مباحثات بين أردوغان وبوتين الأحد

أخبار متعلقة
Screenshot_22

"أبو القنابل" قنبلة تُبخّر الأجساد.. هذا ما يهابه الغرب من مواجهة بوتين عسكرياً

fc7ed96e-0d8c-45d6-80ef-f44aee5993de_16x9_1200x676

مقال في الواشنطن بوست: إذا انتصر بوتين في أوكرانيا سينتهي النظام العالمي الحالي

620912096561c

الرئيس الألماني: روسيا تتحمل مسؤولية خطر الحرب في أوروبا

المواجهة-الروسية-الغربية-على-حدود-أوكرانيا

طبول الحرب تُقرع.. سيناريوهات غزو روسيا لأوكرانيا واحتمالات التدخل النووي

17590456_401

وزير الخارجية الأمريكي: غزو روسيا لأوكرانيا يمكن أن يبدأ "في أي وقت"

172987Image1

أمريكا: أكثر من 100 ألف عسكري روسي على حدوديْ أوكرانيا وبيلاروسيا