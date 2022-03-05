الكرملين يُحذر واشنطن : تداعيات خطيرة على الإقتصاد العالمي

الوكيل الإخباري - قالت الكرملين، اليوم السبت، إن روسيا ليست معزولة وهي أكبر من أن تفرض عليها أميركا أو أوروبا عزلة.

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وحذّر الكرملين، من تداعيات خطيرة على الإقتصاد العالمي في حال فرضت واشنطن عقوبات على صادرات الطاقة الروسية، منوهاً إلى أن روسيا ستتخذ إجراءات للرد على حرب "العصابات" التي يشنها الغرب.



وبيّن أنه سيكون هناك رد فعل على "حرب العصابات الاقتصادية" التي شنها معظم العالم على روسيا.

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