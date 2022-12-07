الأربعاء 07-12-2022
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء - تفاصيل

الضمان يوضح حول الشمول بأكثر من اشتراك في حال العمل بمنشأتين

تطوير مناهج لعدد من الصفوف المدرسية للعام الدراسي القادم

هيئة الأسرى: حالة الأسير ناصر أبو حميد الصحية خطيرة جداً

الأمن: القبض على 18 تاجراً ومروجاً للمخدرات في عدة مناطق من المملكة

البنك الدولي: رغبة بدعم موازنة الأردن بـ 700 إلى 900 مليون دولار العام المقبل

عشرات المنشآت والشركات بدأت بالربط الإلكتروني على نظام الفوترة

الخشمان: اجتماع حكومي مع نقابة الباصات غداً

بلدية الجفر: الإنتهاء من أعمال تعبيد الشارع الرئيسي الخميس

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية وأمريكية لحماية حل الدولتين

الأربعاء، 07-12-2022 01:31 م

وزير الخارجية التركي يعلن عن زيارة وفد روسي

639065234c59b7143a3b628b


الوكيل الاخباري- صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن التواصل مع الجانب الروسي قائم بشكل دائم وعلى مستويات مختلفة، وليس فقط بشأن الملف الأوكراني، وإنما بخصوص ملفات أخرى.

جاء ذلك في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المولدوفي ومسؤول شؤون الاندماج لدى الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن أن وفدا روسيا سيزور تركيا أواخر هذا الأسبوع (8-9 ديسمبر) برئاسة نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، لبحث كل هذه الملفات ضمن لقاءات استشارية.

وأضاف تشاووش أوغلو أن تركيا قد "لا تتفق مع روسيا في جميع الملفات، وتوجد هناك ملفات خلافية بكل تأكيد"، إلا أنه قال: "لكننا نبحثها فيما بيننا".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6390758f4c59b718b3557c28

بيسكوف: ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية صدامية للغاية

639072624c59b715a202a393

الكرملين يعلق على اعتقالات ألمانيا في قضية الانقلاب

_124788728_dd7c417c-8a8f-492c-8501-3745e9e5c609

فرنسا: سنجتاز الشتاء دون قطع للكهرباء

63904d254c59b73e9875a060

كوليبا يشكو من الحلفاء الذين لا يسمحون لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو

11202224201750182766925

بوتين يمنح عضو برلمان دونيتسك وسام الشجاعة بعد وفاتها

image - 2022-12-07T104941.720

الرئيس الصيني يبدأ اليوم زيارة إلى السعودية

أخبار متعلقة
638c61be4c59b70b5b46a1c2

جرحى بانفجار هز مبنى سكنيا في جنوب تركيا

تركيا

فيديو - انفجار واندلاع حريق داخل ميناء عريق في تركيا

_108224943_gettyimages-1129473105

الولايات المتحدة تطالب تركيا بعدم شنّ عملية عسكرية في سوريا

97581

أنقرة تطالب بكين بتوضيح حول حريق الأويغور الأتراك

63844c344236047b5b395577

نائب تركي يتحدث عن حقبة جديدة في العلاقات بين أنقرة ودمشق

63838e734c59b72c386f10ea

الرئيس الكوبي يشيد بالعلاقات الاقتصادية مع تركيا