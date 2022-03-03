الجمعة 04-03-2022
الوكيل الاخباري

امين عام الشباب يؤكد اهمية دور المراكز في تنمية مهارات الشباب

بلدية عجلون تدعو إلى الحيطة والحذر خلال السير على الطرق

اليرموك تبحث تعزيز التعاون العلمي مع الجامعات الليبية

غارات جوية روسية على كييف

الجيش يحبط محاولة تهريب ويضبط كميات من المخدرات

الخارجية لـ"الوكيل": إجلاء الأردنيين من أوكرانيا مستمر وأكثر من 680 مواطناً عبروا الحدود لدول الجوار

الضابط الملثم يلهب مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية - فيديو

رمال وأغصان متساقطة وحوادث مرورية تعيق الحركة على الطرق الخارجية.. والأشغال تُتابع

23 باخرة قمح وشعير ستصل المملكة تباعاً حتى آب

مقتل 33 مدنيا في غارات روسية شمال شرق أوكرانيا

الخميس، 03-03-2022 04:01 م

وزير الخارجية الروسي:الأمر متروك لمواطني أوكرانيا لتقرير كيفية استمرار العيش في بلدهم

2022-637819101226768247-676


الوكيل الإخباري-قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأمر متروك للشعب الأوكراني ليقرر كيف ستستمر أوكرانيا في العيش ومن سيقودها.

اضافة اعلان


وقال في مقابلة مع وسائل إعلام روسية وأجنبية: "يجب على الشعب الأوكراني نفسه، أو بالأحرى جميع الشعوب التي تعيش في أوكرانيا المتعددة الجنسيات، أن يقرروا كيفية الاستمرار في العيش في أوكرانيا ومن يختارون من أجل قيادة هذا البلد".

شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط.


وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة".

 

وبحسب الزعيم الروسي، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.


في وقت لاحق، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا: تم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيون، وفقا للدائرة، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة"، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image62212ebdf2661

غارات جوية روسية على كييف

w

مقتل 33 مدنيا في غارات روسية شمال شرق أوكرانيا

www

كييف وموسكو تتفقان على إقامة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين

w

السعودية تعلن استعدادها للوساطة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

ww

ليبيا.. إغلاق 4 موانئ نفطية بسبب سوء أحوال الطقس

e

المجر تقرر نقل سفارتها في أوكرانيا إلى لفيف

أخبار متعلقة
الامارات

الإمارات تسمح للأوكرانيين بالحصول على تأشيرة عند الوصول

weqaya-dec-19-2

الامارات تصدر بيان بشأن دخول الأوكرانيين إلى أراضيها

صاروخ-روسي-إسكندر-ك-730x438

وزير الخارجية الروسي: الحرب العالمية الثالثة ستكون 'نووية ومدمرة'

علم_روسيا__ألوانه_ومعانيها،_وسبب_اختيار_هذا_الشكل_له

روسيا تعرب عن خيبة أمل بعد لقاء لافروف بنظيرته البريطانية