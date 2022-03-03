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الخميس، 03-03-2022 11:13 ص

الإمارات تسمح للأوكرانيين بالحصول على تأشيرة عند الوصول

الامارات


الوكيل الإخباري-أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، سماحها لرعايا أوكرانيا بالحصول على تأشيرات الدخول عند وصولهم إليها، في وقت يشهد فرار الآلاف من الأوكرانيين.

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ونقلت "رويترز" عن سفارة كييف في الإمارات أن السلطات الإماراتية كانت قد أوقفت العمل مؤقتا بالإعفاء من التأشيرة، يوم الثلاثاء الماضي، قبل التراجع عن قرارها اليوم.


وأصدرت الخارجية الإماراتية بيانا، قال فيه فيصل لطفي وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، إن رعايا أوكرانيا مؤهلون للحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى البلاد، فيما قال مسؤول في السفارة الأوكرانية إن البعثة تعمل على التأكد من الإمارات رسميا من ذلك.


وفي اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الأربعاء، أيدت دول الخليج العربية الست تأنيب روسيا على غزوها أوكرانيا ومطالبة موسكو بسحب قواتها العسكرية، ويتناقض ذلك مع قرار الإمارات الأسبوع الماضي الامتناع عن التصويت على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يستنكر الغزو.


وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال اتصال هاتفي مع قناة "أون" الفضائية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إن "موقف الجامعة العربية من الأزمة الروسية ـ الأوكرانية يتسم بالحياد لوجود علاقة صداقة ومصالح مشتركة تربط الدول العربية بروسيا وأوكرانيا".


وأشار إلى أن الجامعة العربية لديها رغبة لتقديم المساعدة في الأزمة والحرب الأوكرانية ـ الروسية، قائلا: "لا نلوم أو ندين أي طرف ولكن نرغب في تقديم المساعدة ونحاول تنسيق المواقف لدعم الجاليات العربية في أوكرانيا".

 

سبوتنيك

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