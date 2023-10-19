الخميس 19-10-2023
الوكيل الاخباري

اغلاق طريق اربد عمان قبل جسر البقعة وتحويل حركة السير

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 3859 وإصابة 13500

إصابة 10 ضباط وجنود صهاينة في تفجير عبوات ناسفة

الخصاونة يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صدور إرادة ملكية سامية

الملك يعود إلى أرض الوطن

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 3785 شهيداً و 12493 مصاباً

قادة إسرائيليون : 4 اسباب لفشل الاستخبارات في يوم النصر الأول لعملية طوفان الأقصى

الأمن يحذر : لن نسمح لاي تجمعات باتجاه المناطق الحدودية وسنحيل للقضاء عدداً من مثيري الشغب

الملك والسيسي: أية محاولة للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر مرفوضة

عاجل

اغلاق طريق اربد عمان قبل جسر البقعة وتحويل حركة السير

الخميس، 19-10-2023 04:36 م

وزير الدفاع الألماني يحذر من سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان

6531268a42360412e0661ea6


الوكيل الإخباري - حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، من انسحاب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان في وقت يشهد تصعيدا كبيرا بين إسرائيل وحركة حماس.

اضافة اعلان


وقال للصحفيين، على متن السفينة الحربية الألمانية أولدنبورغ المنتشرة ضمن بعثة الأمم المتحدة والراسية في ميناء بيروت إن "خفض أو سحب قوة اليونيفيل سيكون إشارة خاطئة في هذا الوقت".

وتعمل قوات اليونيفيل في لبنان منذ عام 1978 للحفاظ على السلام على طول الحدود مع إسرائيل، وتم توسيعها بموجب القرار الأممي 1701 الذي أوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006 في جنوب لبنان.


ووصل بيستوريوس إلى بيروت ضمن زيارة إلى الشرق الأوسط أُعدّت على عجل، في أعقاب التصعيد الكبير بين إسرائيل وحركة "حماس"، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
380695

تشاد تستقبل طلائع قوات فرنسا المنسحبة من النيجر

380630

شلل سياسي في واشنطن

653116974236041251139bce

لافروف: سأوصي الروس بقضاء عطلتهم في كوريا الشمالية

1697717381919

السيسي يحذر من خطورة امتداد التبعات الأمنية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

65310e214c59b770b51117e4

غوغل يحذف سيناء من الخرائط وغضب كبير في مصر

65310804423604156a777987

إسقاط 6 مسيرات أوكرانية بأسلحة صغيرة فوق كورسك

أخبار متعلقة
5e3062c64c59b705b74172b0

الجامعة العربية تحذر: إسرائيل تريد "جر رجل" مصر إلى الحرب

652bd34c42360412d9597767

السفارة الكندية في لبنان تدعو الكنديين لتجنب مناطق التوتر بين لبنان وإسرائيل

6523c33442360412bb458920

لبنان.. شبان يرشقون كاميرات المراقبة الإسرائيلية بالحجارة

6512d7e84c59b746da5a8fb9

وفاة 1329 شخصا بسبب الجوع في تيغراي الإثيوبية

650fbc8e4236044b76054cfb

مالي تؤكد أنها لن تقف مكتوفة حال حصول تدخل عسكري في النيجر

d69c8076-251561-2080737324

اليونيفيل: تنفيذ القرار 1701 مسؤولية كل الأطراف