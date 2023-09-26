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الثلاثاء، 26-09-2023 11:14 م

وزير الدفاع الأوكراني يعلق على نتائج زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري- أعرب وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف، عن أمله في أن تحقق زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة نتائج عملية ملموسة.

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وأجاب عميروف في حديث لشبكة "سي إن إن"، ردا على سؤال حول احتمال حصول كييف على صواريخ "أتاكماس" بعيدة المدى، بالقول: "قمنا للتو بزيارة ناجحة للولايات المتحدة، وآمل أن نرى النتائج قريبا".

وأشار عميروف إلى أن أولوية أوكرانيا في المرحلة الحالية هي إنتاج أكبر قدر ممكن من الأسلحة داخل أوكرانيا.

ولفت إلى أنه أجرى تعديلات وزارية وأقال عددا من نواب الوزراء السابقين، حتى تتمكن وزارة الدفاع من "مواجهة التحديات والأهداف الجديدة".

 




 

 


 

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