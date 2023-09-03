ميدفيديف: روسيا وقعت 280 ألف عقد للخدمة العسكرية العام الجاري

الوكيل الإخباري - قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الأحد، إن نحو 280 ألفاً وقعوا عقوداً منذ بداية العام لتقديم خدمات احترافية للجيش الروسي.

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وأضاف ميدفيديف، خلال زيارة لأقصى شرق روسيا، أنه التقى بمسؤولين روسيين للعمل على جهود تعزيز القوات المسلحة.



ونقلت وكالة تاس للأنباء عن ميدفيديف قوله: «وفقاً لوزارة الدفاع ومنذ الأول من يناير تم قبول نحو 280 ألفا في صفوف القوات المسلحة على أساس التعاقد بما شمل جنود احتياط».



وفي العام الماضي، أعلنت روسيا عن خطة لزيادة حجم قواتها المسلحة بأكثر من 30 % ليصل إلى 1.5 مليون مقاتل، وهي مهمة زادت صعوبتها بسبب الخسائر الفادحة التي لم يتم الكشف عنها خلال حربها في أوكرانيا.



وأشار بعض النواب الروس، إلى أن موسكو تحتاج إلى جيش محترف قوامه سبعة ملايين فرد لضمان أمن البلاد وهي خطوة تتطلب تخصيص ميزانية ضخمة.



وأمر الرئيس فلاديمير بوتين، بتنفيذ تعبئة جزئية تشمل 300 ألف من جنود الاحتياط في سبتمبر 2022، مما دفع مئات الآلاف إلى الفرار من روسيا لتجنب إرسالهم للقتال. وقال بوتين، إنه ليس هناك حاجة لمزيد من عمليات التعبئة.

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