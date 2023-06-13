الدفاع الروسية تستعرض غنائمها من دبابات ليوبارد الألمانية ومدرعات برادلي الأمريكية

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استحوذت على دبابات طراز "ليوبارد" ومدرعات BMP برادلي الأمريكية تركها جنود أوكران عقب فرارهم من مواقعهم في محور زابوروجيه.



ونشرت الوزارة في حسابها على تلغرام مقطع فيديو للدبابات والمدرعات التي تركها الجنود الأوكرانيون ولاذوا بالفرار.

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وجاء في بيان الوزارة: "وحدات مجموعة فوستوك التابعة للقوات الروسية المسلحة استحوذت على دبابات العدو ليوبارد الألمانية و(المدرعات)عربات المشاة القتالية BMP برادلي الأمريكية..في محور زابوروجيه".



ولفتت الوزارة إلى أن "محرك بعض تلك الآليات العسكرية كان يعمل لدى وصول قواتنا، مما يدل على سرعة هروب القوات الأوكرانية من مواقعهم".

روسيا اليوم