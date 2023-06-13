الثلاثاء 13-06-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة العربية تُحذر من تنفيذ خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في 22 حزيران

مقتل أول مرتزق فنلندي في أوكرانيا

قاضي قضاة فلسطين: المشروع الإسرائيلي بتقسيم الأقصى ينذر بعواقب وخيمة

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وفاتان واصابتان اثر انهيار جدار استنادي في عمان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا - أسماء

الضمان: لا قرار بتأجيل أقساط سلف المتقاعدين للشهر الحالي

الأمن العام يعثر على الطفل المفقود عمر المحاميد

الثلاثاء، 13-06-2023 12:14 م

الدفاع الروسية تستعرض غنائمها من دبابات ليوبارد الألمانية ومدرعات برادلي الأمريكية

647f80a74c59b77ff32a55c1


الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استحوذت على دبابات طراز "ليوبارد" ومدرعات BMP برادلي الأمريكية تركها جنود أوكران عقب فرارهم من مواقعهم في محور زابوروجيه.

ونشرت الوزارة في حسابها على تلغرام مقطع فيديو للدبابات والمدرعات التي تركها الجنود الأوكرانيون ولاذوا بالفرار.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان الوزارة: "وحدات مجموعة فوستوك التابعة للقوات الروسية المسلحة استحوذت على دبابات العدو ليوبارد الألمانية و(المدرعات)عربات المشاة القتالية  BMP برادلي الأمريكية..في محور زابوروجيه".

ولفتت الوزارة إلى أن "محرك بعض تلك الآليات العسكرية كان يعمل لدى وصول قواتنا، مما يدل على سرعة هروب القوات الأوكرانية من مواقعهم".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
648831454c59b732f92cdb61

انفجار محطة وقود في صعيد مصر

6488251642360423013a7200

مقتل أول مرتزق فنلندي في أوكرانيا

242448

بايدن يخضع لعملية جراحية وهذه تطورات حالته الصحية

1686637729393

باكستان تبدأ بإجلاء أشخاص جنوب البلاد تحسبا لإعصار

648824594c59b71e2a6058bf

ستولتنبرغ واثق من أن "الناتو" سيجد شخصا "جديرا" مكانه

64881b7d42360410600c4995

تحذيرات جديدة في مصر من منخفض جوي قوي

أخبار متعلقة
648700de4c59b735210f02b7

الدفاع الروسية: صد جميع الهجمات المضادة جنوبي دونيتسك

320718_18_1666608369

الدفاع الروسية تعلن صد جميع الهجمات المضادة الأوكرانية على دونيتسك وزاباروجيه

6485b48f4c59b761ee6988d9

الدفاع الروسية تعلن تدمير 6 زوارق أوكرانية

648328e34c59b731170028d4

الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 دبابات من طراز ليوبارد

_123148961_a3a6ff60-facc-42a9-b33c-ce3708776725

وزارة الدفاع الروسية: كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ 8 طائرات مسيرة وتم تدميرها جميعا

647494034c59b75f980e0d9f

الدفاع الروسية تعلن تدمير أهداف عسكرية