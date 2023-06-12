الدفاع الروسية: صد جميع الهجمات المضادة جنوبي دونيتسك

الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير مواقع عسكرية أوكرانية عبر أسلحة عالية الدقة أطلقت من البحر وصد جميع المحاولات الهجومية على محور جنوبي دونيتسك.



وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:



في منطقة فريمفسكي، صدت القوات ثلاث هجمات مضادة من اتجاه فيليكا نوفوسيلكا في دونيتسك ومنطقة زابوروجيه، وتم تصفية أكثر من 120 مسلحا.

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تم استهداف مواقع للقوات الأوكرانية اللواء الأول، لواء الدفاع الإقليمي 128، اللواء 31 الميكانيكي والأول للدبابات بمنطقة دونيتسك.



في محور زاباروجيه، استهدفت القوات وحدات اللواء الآلي 65 التابع للقوات الأوكرانية وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية نحو 250 مسلحا وتم تدمير جبل مدفعي ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا ومدافع هاوتزر D-30 في زاباروجيه.



في محور دونيتسك شهدت منطقة ماريينكا وأفدييفكا اشتباكات عنيفة في دونيتسك، وتمكنت القوات من صد هجومين شنتها وحدات من المشاة الآلية 59 ولواء الهجوم الجوي 79، وتم تصفية ما يصل إلى 140 مسلحا وتدمير مدافع هاوتزر D-30.

روسيا اليوم