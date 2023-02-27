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الإثنين، 27-02-2023 11:20 ص

وزير الدفاع الروسي يهنئ قوات العمليات الخاصة

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الوكيل الاخباري- هنأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو العسكريين وقدامى المحاربين بيوم قوات العمليات الخاصة اليوم الاثنين 27 فبراير.

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وأشار شويغو إلى أن جنود قوات العمليات الخاصة أظهروا خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا البطولة والشجاعة ونجاح الأهداف التي حددتها قيادة البلاد.

وتابع الوزير في رسالة له: "أيها الرفاق من الجنود والبحارة والرقباء والمسؤولين ورجال البحرية والضباط، المحاربين الأعزاء!

تحتفل القوات المسلحة الروسية بيوم قوات العمليات الخاصة في السابع والعشرين من فبراير كل عام. ويحمل هذا اليوم، على حداثته النسبية، تقاليد طويلة الأمد للجيش الروسي، والتي نشأت في المعارك على حقلي كوليكوفو وبورودينو، والتي تعززت خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، وأثناء تقديم المساعدة في أفغانستان، وخلال مكافحة الإرهاب في شمال القوقاز، وفي الجمهورية العربية السورية".


 




 

 


 

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