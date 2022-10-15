وزير المالية البريطاني يقر بالأخطاء ويحذر من الارتفاع الضريبي

الوكيل الاخباري- أقر وزير المالية البريطاني الجديد، جيريمي هانت، بأن حكومة بلاده ارتكبت أخطاء عندما أعلنت في الشهر الماضي عن تخفيضات ضريبية دون توفير مصادر للتمويل.

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ونقلت هيئة بي بي سي اليوم السبت، عن هانت بعد يوم من تعيينه في منصبه، أنه يجب الآن اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة للغاية للخروج من الأزمة.



وأضافت الهيئة أن هانت وعد باستعادة الثقة في الاقتصاد ووضع سياسات مالية واضحة لتفادي أسابيع من الاضطرابات في السوق انعكست على الأوضاع السياسية داخل البلاد وأضرت بالحزب الحاكم وشعبيته.



وأيد هانت استراتيجية رئيسة الوزراء ليز تراس في إعطاء الأولوية للنمو، لكنه قال إن لامفر من زيادة ضريبية في بعض النواحي، ووعد في الوقت نفسه بمساعدة العائلات والشركات المتعثرة خلال المحنة الحالية على حد وصفه.

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