الأحد 25-12-2022
الوكيل الاخباري

بوتين: لا يمكن لروسيا أن تتصرف بوضاعة مثلما يفعل الغرب

كيف يمكن الاستفادة من المساعدات والمنح الخارجية المقدمة للأردن؟ .. خبراء يجيبون

2022 كابوس مرعب لأكبر مليارديرات العالم - أرقام

إيران.. هجوم سيبراني يعطل تطبيقات المراسلة

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة وتحذر من خطر تشكل السيول

وزير المالية الروسي: العقوبات ضد روسيا مفيدة للولايات المتحدة فقط

بوتين: هدف روسيا هو توحيد الشعب الروسي

لكل الأجانب الزائرين لمصر.. قرار جديد بخصوص تذاكر القطارات

اقرار أسس استحداث برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي

روسيا: الصين والهند بديل أوروبا ونهاية عصر البترودولار

الأحد، 25-12-2022 01:17 م

وزير المالية الروسي: العقوبات ضد روسيا مفيدة للولايات المتحدة فقط

63a807434c59b770c9347c3d


الوكيل الاخباري- أعلن وزير المالية الروسية، أنتون سيلوانوف، أن البلدان الأوروبية تدفع ثمنا باهظا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تستفيد منها.

اضافة اعلان

 

وقال سيلوانوف في مقابلة مع قناة "الشرق نيوز": "ما الذي حدث في حقيقة الأمر؟ حدث ما كانت الولايات المتحدة ترغب في تنفيذه، وهو زيادة إمدادات الغاز والنفط الأمريكية إلى السوق الأوروبية. ولكن ما ثمن ذلك؟ ثمنه هو زيادة التضخم وانخفاض قدرة المصانع الأوروبية على التنافس".

وأضاف: "تم اتخاذ تلك الإجراءات وتنفيذ الهجمات على خطي "السيل الشمالي"، وفرض كل هذه القيود من أجل توريد الغاز المسال الأغلى من الولايات المتحدة إلى أوروبا. وهذا أمر جيد بالنسبة للولايات المتحدة، وأمر سيئ بالنسبة لأوروبا".   

ولفت الوزير سيلوانوف الانتباه إلى المؤشرات الكلية الرئيسية لروسيا وللدول التي فرضت عقوبات عليها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63a829354c59b70a7a22ed7e

بوتين: لا يمكن لروسيا أن تتصرف بوضاعة مثلما يفعل الغرب

thumbs_b_c_293a264cc9dc1ff960ca7600b7213e8b

إيران.. هجوم سيبراني يعطل تطبيقات المراسلة

image - 2022-12-25T131810.193

الصين تعتزم السعي لإعادة ضبط العلاقات مع الولايات المتحدة

thumbs_b_c_7dbb549bf06a209329621693056eb6a1

بوتين: هدف روسيا هو توحيد الشعب الروسي

63a4461c4c59b76a7526d70c

اليابان تنزل إلى المياه سفينة صاروخية من جيل جديد

image - 2022-12-25T112329.861

تجمد نهر هان وسط استمرار موجة البرد في كوريا الجنوبية

أخبار متعلقة
6393d43c423604446a762f80

كندا تفرض عقوبات على 22 إيرانيا بينهم قضاة ومسؤولو سجون

upload_1645627165_17924860

الحزب الحاكم في كوريا الشمالية يعقد اجتماعاً مهماً نهاية ديسمبر