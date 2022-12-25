وزير المالية الروسي: العقوبات ضد روسيا مفيدة للولايات المتحدة فقط

الوكيل الاخباري- أعلن وزير المالية الروسية، أنتون سيلوانوف، أن البلدان الأوروبية تدفع ثمنا باهظا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تستفيد منها.

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وقال سيلوانوف في مقابلة مع قناة "الشرق نيوز": "ما الذي حدث في حقيقة الأمر؟ حدث ما كانت الولايات المتحدة ترغب في تنفيذه، وهو زيادة إمدادات الغاز والنفط الأمريكية إلى السوق الأوروبية. ولكن ما ثمن ذلك؟ ثمنه هو زيادة التضخم وانخفاض قدرة المصانع الأوروبية على التنافس".



وأضاف: "تم اتخاذ تلك الإجراءات وتنفيذ الهجمات على خطي "السيل الشمالي"، وفرض كل هذه القيود من أجل توريد الغاز المسال الأغلى من الولايات المتحدة إلى أوروبا. وهذا أمر جيد بالنسبة للولايات المتحدة، وأمر سيئ بالنسبة لأوروبا".



ولفت الوزير سيلوانوف الانتباه إلى المؤشرات الكلية الرئيسية لروسيا وللدول التي فرضت عقوبات عليها.

روسيا اليوم