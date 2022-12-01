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الخميس، 01-12-2022 08:44 ص

الحزب الحاكم في كوريا الشمالية يعقد اجتماعاً مهماً نهاية ديسمبر

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الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الخميس، أن اللجنة المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، ستعقد اجتماعاً في نهاية ديسمبر الجاري لتحديد اتجاهات السياسة الرئيسية.

اتخذ القرار خلال اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونج أون.

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ويواجه كيم تحديات اقتصادية صعبة في ظل العقوبات الدولية بسبب البرنامجين النووي والصاروخي لبيونغ يانغ والإغلاق لمكافحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية.


وقالت الوكالة إنه خلال الاجتماع استعرض المسؤولون وحللوا تطبيق السياسات الرئيسية للحزب والدولة لهذا العام، واقترحوا عناصر جدول الأعمال الرئيسي التي ستجري مناقشتها خلال الاجتماع المرتقب.


وقال كيم إن الظروف الداخلية والخارجية هذا العام كانت "معاكسة على نحو غير مسبوق واختبرت عزيمتنا وكفاءتنا القتالية"، مضيفاً أن البلاد حققت "تقدماً ملحوظاً" في رفع مكانتها وكرامتها إلى مستوى جديد.

 

البيان

 




 

 


 

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