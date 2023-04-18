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الثلاثاء، 18-04-2023 12:22 ص

وزير تونسي سابق : توقيف الغنوشي بعد اقتحام منزله

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الوكيل الاخباري - قال القيادي بحركة "النهضة" التونسية، رفيق عبد السلام، الإثنين، إن قوة أمنية أوقفت رئيس الحركة راشد الغنوشي واقتادته إلى ثكنة الحرس الوطني شمال العاصمة تونس بعد أن اقتحمت منزله.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبد السلام، وزير الخارجية السابق وصهر الغنوشي، في صفحته على "فيسبوك".

وقال إن قوة أمنية "اقتحمت بيت رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان السابق) راشد الغنوشي، وتقتاده لثكنة العوينة".

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