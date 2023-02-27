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الإثنين، 27-02-2023 10:41 ص

وزير خارجية الولايات المتحدة يزور كازاخستان وأوزبكستان

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الوكيل الإخباري - توجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إلى كازاخستان وأوزبكستان ضمن زيارته الأولى كوزير للخارجية.

وكتب بلينكن تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "اليوم أتوجه برحلتي الأولى إلى كازاخستان وأوزبكستان، كوزير لخارجية الولايات المتحدة، وأتطلع إلى تعزيز شراكاتنا في آسيا الوسطى".

وأشار بلنكسين في تغريدته، إلى أنه سيتوجه إلى الهند لحضور اجتماع وزراء خارجية دول G20 في نيودلهي الشهر المقبل، عقب زيارته لكازاخستان وأوزبكستان.

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يشار إلى أن وزارة الخارجية الكازاخستانية، أعلنت في الـ 24 من فبراير، أنها ستعقد اجتماعا لوزراء خارجية دول آسيا الوسطى مع الولايات المتحدة، بالتنسيق مع مجموعة C5 + 1، في العاصمة، بمشاركة بلينكن، بتاريخ الـ 28 من فبراير الجاري.


ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، عددا من القضايا المهمة، حول تطوير التعاون الإقليمي والشراكة مع الولايات المتحدة.

 

RT

 




 

 


 

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