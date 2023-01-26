الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 10:39 ص

وسائل إعلام: إعلان حالة الإنذار الجوي في أنحاء أوكرانيا وانفجارات في بعض المناطق

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الوكيل الاخباري- أعلنت حالة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا اليوم الخميس، حسب الخريطة الإلكترونية لوزارة التنمية الرقمية في البلاد، فيما أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات في بعض المناطق.

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وشهدت كييف وأوديسا وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك حالات انقطاع وقائي للتيار الكهربائي تحسبا للهجوم المحتمل على مواقع البنية التحتية للطاقة.

وأعلن أنطون غيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، عن إطلاق صواريخ مجنحة روسية من منطقة بحر قزوين، فيما أكدت السلطات في بعض المدن والمقاطعات، بينها فينيتسا ونيكولايف وكريفوي روغ، انطلاق صواريخ باتجاه أراضيها وشوهد تحليق عدد من الصواريخ في أجوائها في وقت لاحق.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في مقاطعات كييف ونيكولاييف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا وفينيتسا، فيما تحدثت السلطات عن عمل الدفاعات الجوية. وأشارت بعض التقارير إلى سماع دوي انفجار في منطقة محطة كييف لضخ وتخزين الطاقة الكهرومائية.

وبدأت القوات الروسية شن هجمات على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية في 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي اتهمت السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراءه.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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