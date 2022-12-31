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السبت، 31-12-2022 04:59 م

"ثمرة وسط النار".. روسيا تعفي جنودها من الضرائب

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الروسية، أمس الجمعة، إعفاء الجنود وموظفي الدولة المنتشرين في أوكرانيا من الضريبة على الدخل.

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يأني ذلك في إطار جهود السلطات الروسية الرامية إلى حشد التأييد لعمليتها العسكرية داخل أراضي جارتها، وفق "فرانس برس".


ويتعلق الإجراء الجديد بجميع الروس الذين يقاتلون في المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها رغم أنها ما زالت لم تسيطر عليها بالكامل، وهي دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا.

وأشار الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إلى أن الإعفاء منصوص عليه في قانون لمكافحة الفساد نشرت السلطات الروسية تفاصيله مساء الخميس الماضي.


وجاء في المرسوم أن عناصر الجيش والشرطة والقوات الأمنية وغيرهم من موظفي الدولة الذين يخدمون في المناطق الأربع لن يتعيّن عليهم بعد اليوم تقديم معلومات بشأن "دخلهم ومصاريفهم وأصولهم".


كما يمنحهم المرسوم الحق في تلقي "مكافآت وهدايا" إذا كانت "ذات طابع إنساني" وتم تلقيها في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.


ويُطبّق المرسوم على أزواج هؤلاء وأطفالهم، ويتم العمل به بأثر رجعي من تاريخ 24 فبراير/شباط 2022، يوم أطلقت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وأطلق الكرملين سلسلة حوافز للروس لدفعهم إلى القتال في أوكرانيا، من حوافز مالية وصولا إلى تسهيلات مصرفية وأخرى مرتبطة بالعقارات، بينما تعهّد بتقديم مساعدات مالية للعائلات في حال مقتل أو إصابة أحبائهم.


وكثيرا ما يدان في روسيا جنود ومسؤولون بارزون مقرّبون من المجمع الصناعي العسكري للبلاد في قضايا فساد يتم الكشف فيها عن عمليات اختلاس لمبالغ كبيرة.

 

العين الإخبارية


 




 

 


 

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