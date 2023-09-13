الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

قرار حكومي بشأن نظام التأمين الصحي المدني

قرار سعودي بشأن الاردن

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير الخميس- رابط

الملك يعزي عشيرة الصوراني

الباص السريع يدهس شاباً في عمان

وزارة الخارجية "لم تبلغ عن وقوع أي ضرر أو إصابة" بين الأردنيين في ليبيا والمغرب

إعلام سوري: أنباء عن هجوم إسرائيلي على ريف طرطوس الجنوبي

وثيقة لمحاربة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في إربد

وزير الزراعة يستقبل ممثل المركز العالمي للنمو الأخضر

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

الأربعاء، 13-09-2023 07:25 م

وسائل إعلام إيرانية: بدء عملية نزع سلاح الانفصاليين في كردستان العراق

6501d7124c59b74cb51e6472


الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "تسنيم" أنه مع اقتراب انتهاء المهلة الإيرانية للعراق لنزع سلاح الجماعات الانفصالية في إقليم كردستان، بدأت صباح اليوم عملية تفكيك جميع قواعد ومقرات المسلحين في الإقليم.اضافة اعلان


وذكرت الوكالة أن "هذه العملية بدأت منذ عدة ساعات ومن المفترض أن يتم تفكيك جميع قواعد الجماعات الانفصالية، بما في ذلك كومله وباك وبجاك والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الجدار الحدودي لإيران وأجزاء أخرى بالقرب من إيران".

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر إيراني أنه "إذا لم يتم تفكيك مقرات المجموعات بشكل صحيح، أو إذا رفض البعض منهم القيام بذلك، فسنعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل الاتفاق ونحن سنقوم بواجبنا في حماية أمن البلاد".

وأضافت أن "بدء عملية تفكيك مقرات هذه الجماعات في إقليم كردستان العراق، جاءت نظرا لاقتراب نهاية المهلة الإيرانية للعراق لنزع سلاح الانفصاليين في إقليم كردستان".

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في وقت سابق، إن بلاده اتفقت مع العراق على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان وإغلاق مقارها العسكرية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1660506228678111763

إعلام سوري: أنباء عن هجوم إسرائيلي على ريف طرطوس الجنوبي

6501c1fd4c59b72c822cf3a5

قتيل وجرحى بانهيار جزء من منجم فحم في تركيا

6501be404c59b72b6d5f0059

زلزال بقوة 6,1 درجة قبالة ساحل تشيلي

6501c415423604324e25d0d0

السعودية تنشر خريطة جديدة لحدودها تضم تيران وصنافير وتغير اسميهما

6501bdfd4236042fff48d9bb

البيت الأبيض يرفض اتهامات الجمهوريين لبايدن

6501a03f4c59b728d665974a

حالة طوارئ قصوى في محافظة مصرية بعد رياح عاصفة