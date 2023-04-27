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الخميس، 27-04-2023 11:47 ص

وسائل إعلام: العثور على شظايا وبقايا صاروخ شمال بولندا

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام بولندية إنه تم العثور على شظايا وحطام صاروخ "أرض - جو" بالقرب من مدينة بيدغوشتش شمال بولندا.

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وبحسب وسائل الإعلام البولندية، "في البداية، اعتقد أنها (حطام) طائرة بدون طيار. وعليها كتابات باللغة الروسية". إلا أن مواقع إعلامية نوهت بأن هذا لا يعني أن الصاروخ وصل إلى بولندا من روسيا.

 

 

في الوقت نفسه، لم يعرف بعد ما إذا كان الانفجار قد وقع في موقع سقوط الصاروخ. حيث لم يتم العثور على رأس حربي بين الحطام، وعمليات البحث جارية: "علمنا أن هناك حفرة كبيرة في الأرض، مثلما يحدث بعد انفجار قنبلة".

وتم تطويق موقع الصاروخ. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، عثرت علىالصاروخ امراة خلال نزهلة على حصانها الثلاثاء. وأمس الأربعاء بدأت السلطات بالتحقيق إلا أن وسائل الإعلام تداولت النبأ اليوم الخميس، في الوقت نفسه، فإن الوقت المحدد لسقوط الصاروخ غير معروف.

من جهته أكد الجيش البولندي أن الوضع لا يهدد سلامة المواطنين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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