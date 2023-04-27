الخميس 27-04-2023
الوكيل الاخباري

قوات الدعم السريع: الجيش السوداني هاجم بالطيران أحد معسكراتنا

وزارة العدل: 57 ألفا و620 معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

عبدالرحمن ابراهيم الخليلي في ذمة الله

وفاة شخص دهساً في الكرك

الذهب عالمياً يزداد بريقاً وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي

لـ 3 أيام .. عروض وتخفيضات في الاستهلاكية العسكرية

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

أرخص دول ومدن العالم للعيش عربيا وعالميا

الخارجية: عودة 17 أردنيا من السودان عبر عملية إجلاء ألمانية

النفط يصعد عالمياً اليوم الخميس

الخميس، 27-04-2023 09:21 ص

روسيا تصنع سفنا صاروخية جديدة لجيشها

6449008b423604559d60d602


الوكيل الإخباري- أعلن مصنع آمور الروسي أنه يعمل على تصنيع عدة سفن حربية جديدة لصالح سلاح البحرية في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع "يعمل مصنعنا على تطوير عدة سفن حربية لصالح الجيش الروسي، ورشة التجميع واللحام في مصنعنا انتهت تقريبا من تصنيع القسم الأمامي من هيكل سفينة Buyny الصاروخية الجديدة وهي من السفن التي نطورها في إطار المشروع 20385، وسيتم تسليم هذا الجزء من السفينة لقسم آخر في المصنع في 9 مايو القادم".

اضافة اعلان

 

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد وقعت في ديسمبر 2020 عقودا مع مصنع آمور الروسي لتطوير4 فرقاطات صاروخية في إطار المشروع 20385، وفي أغسطس بدأ تصنيع أول سفينة، وفي يونيو 2022 بدأت عملية تصنيع الفرقاطة الثانية Buyny، وبدأ تصنيع السفينة الثالثة في يوليو من العام نفسه.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
آخر-تطورات-الصراع-بين-البرهان-وحميدتي-مواجهات-عنيفة-بين-الجيش

قوات الدعم السريع: الجيش السوداني هاجم بالطيران أحد معسكراتنا

238596

دبلوماسي بريطاني سابق: أمام زيلينسكي ستة أشهر فقط

5a282f4dd43750e1038b456a

الخارجية الأمريكية توافق على بيع مروحيات للنرويج بمليار دولار

644a0b8942360455500e6bc2

فولودين: الهجوم الإرهابي على السيل الشمالي هو واحد من جرائم بايدن

644a0f574c59b770b313d464

ترامب يخسر استئنافا لمنع بينس من تقديم إفادته

644a0bf34c59b777ad31d663

بايدن: نظرت بتمعن إلى عمري قبل أن أفكر بالترشح مرة أخرى - فيديو

أخبار متعلقة
5e6b640f4c59b70d324a1a2a

روسيا تبدأ الإنتاج الصناعي لصاروخ "جو – أرض" المجنح بمدى 1500 كلم

image - 2023-04-13T090215.489

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستيا غير محدّد

642c0fb842360405100d47b5

ما هي منظومة الصواريخ التي استلمها الجيش البيلاروسي من روسيا؟