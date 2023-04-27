روسيا تصنع سفنا صاروخية جديدة لجيشها

الوكيل الإخباري- أعلن مصنع آمور الروسي أنه يعمل على تصنيع عدة سفن حربية جديدة لصالح سلاح البحرية في البلاد.



وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع "يعمل مصنعنا على تطوير عدة سفن حربية لصالح الجيش الروسي، ورشة التجميع واللحام في مصنعنا انتهت تقريبا من تصنيع القسم الأمامي من هيكل سفينة Buyny الصاروخية الجديدة وهي من السفن التي نطورها في إطار المشروع 20385، وسيتم تسليم هذا الجزء من السفينة لقسم آخر في المصنع في 9 مايو القادم".

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد وقعت في ديسمبر 2020 عقودا مع مصنع آمور الروسي لتطوير4 فرقاطات صاروخية في إطار المشروع 20385، وفي أغسطس بدأ تصنيع أول سفينة، وفي يونيو 2022 بدأت عملية تصنيع الفرقاطة الثانية Buyny، وبدأ تصنيع السفينة الثالثة في يوليو من العام نفسه.



روسيا اليوم