الثلاثاء 02-11-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 02-11-2021 11:27 ص

وفاة أمير سعودي

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الوكيل الإخباري-توفي، اليوم الثلاثاء، الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.

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وقال الأمير محمد بن سلطان آل سعود، عبر حسابه بموقع "تويتر" في نعي الراحل: "انتقل إلى رحمة الله أخي الغالي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يجعل ما أصابه كفارة وطهورا ورفعة في منزلته، إنا لله وإنا اليه راجعون".


 

روسيا اليوم

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