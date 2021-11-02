وفاة أمير سعودي

الوكيل الإخباري-توفي، اليوم الثلاثاء، الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.
وقال الأمير محمد بن سلطان آل سعود، عبر حسابه بموقع "تويتر" في نعي الراحل: "انتقل إلى رحمة الله أخي الغالي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يجعل ما أصابه كفارة وطهورا ورفعة في منزلته، إنا لله وإنا اليه راجعون".
انتقل الى رحمة الله آخي الغالي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 💔— محمد بن سلطان آل سعود (@msna_20) November 1, 2021
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى
اسأل الله ان يجعل ما اصابه كفاره وطهور ورفعه في منزلته
ان لله و انا اليه راجعون pic.twitter.com/ZqQ45SWymT
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