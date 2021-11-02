وفاة أمير سعودي

الوكيل الإخباري-توفي، اليوم الثلاثاء، الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.

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وقال الأمير محمد بن سلطان آل سعود، عبر حسابه بموقع "تويتر" في نعي الراحل: "انتقل إلى رحمة الله أخي الغالي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يجعل ما أصابه كفارة وطهورا ورفعة في منزلته، إنا لله وإنا اليه راجعون".



اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى



اسأل الله ان يجعل ما اصابه كفاره وطهور ورفعه في منزلته

ان لله و انا اليه راجعون انتقل الى رحمة الله آخي الغالي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 💔اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلىاسأل الله ان يجعل ما اصابه كفاره وطهور ورفعه في منزلتهان لله و انا اليه راجعون pic.twitter.com/ZqQ45SWymT November 1, 2021

روسيا اليوم