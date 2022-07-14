الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الرئاسة السعودية العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم الأربعاء، وفاة الآغا حبيب محمد العفري، أحد أقدم أغوات المسجد النبوي، والذي كرس حياته لخدمة المسجد النبوي لما يقرب من 40 عامًا.



ونعت الوكالة العفري، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الآغا حبيب محمد العفري أحد أقدم أغوات المسجد النبوي الشريف الذين اختصهم الله بخدمة مسجد رسول الله في فترة من الزمن".



وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل الآغا حبيب محمد العفري أحد آخر الأغوات الثلاثة وخادم الحجرة النبوية، بالمسجد النبوي بعد صلاة المغرب، اليوم الأربعاء، ودفن بمنطقة البقيع الغرقد.



يشار إلى أن الآغا هو منصب قديم، ولكنه لا يوجد حاليًا، حيث يشير إلى رجل ينذر نفسه وعمره لخدمة الحجرة النبوية والمسجد النبوي الشريف.



كما تشمل وظيفة الآغا حمل مفاتيح الحجرة واستقبال الضيوف من الرؤساء وغيرهم، وهو من الملازمين للمسجد النبوي.

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