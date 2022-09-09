وقف إضرابات عمال البريد والسكك الحديدية بعد وفاة الملكة إليزابيث

الوكيل الاخباري- أوقفت النقابات العمالية في بريطانيا إضرابات مقررة بعد إعلان الحداد في البلاد عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، احتراما لها ولعائلتها.

اضافة اعلان



ووفقا لوسائل الإعلام البريطانية، فقد أوقف نحو 115 ألفا من عمال خدمة البريد الملكية إضرابهم على مدار يومين والذي كان من المقرر أن يتواصل اليوم الجمعة، فيما ألغت ثلاث نقابات لعمال السكك الحديدية الإضرابات المقررة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وأعلنت أن هذه الإضرابات لن تمضي قدما.



ونقلت وسائل الإعلام عن أمين عام نقابة عمال الاتصالات في بريطانيا، ديف وارد، أن إضراب عمال البريد تم إنهاؤه مبكرا "تقديرا للخدمات التي أدتها الملكة للبلاد واحتراما لعائلتها".

بترا