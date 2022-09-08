الجمعة 09-09-2022
الوكيل الاخباري

الاحتلال يداهم قرية البرج جنوب الخليل

برنامج الأيام المقبلة حتى جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

تسجيل إصابة ثانية بجدري القردة في روسيا

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية عالمياً

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة

ترتيب خلافة العرش البريطاني بعد وفاة الملكة إليزابيث

وزير الخارجية: عودة أردنيين أوقفوا في كينيا لمخالفتهم القوانين الجمعة

وفيات الجمعة 9-9-2022

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

الخميس، 08-09-2022 06:28 م

بعد سبعون عاماً على عرش بريطانيا .. من هي إليزابيث الثانية ؟

image (1)


الوكيل الإخباري - تتجه أنظار العالم اليوم إلى لندن، حيث الأنباء المتواترة عن صحة الملكة إليزابيث الثانية، والتي قال الأطباء إنها مقلقة. 

وهنا بعض محطات ملكة بريطانيا خلال حكمها الممتد 70 عاماً.

ولدت إليزابيث الثانية في 17 شارع بروتون بلندن في 21 أبريل 1926، وعُمّدت  في 29 مايو من العام نفسه بقصر باكنغهام.

أصبحت وريثة للعرش عندما تنازل عمها إدوارد الثامن في 11 ديسمبر 1936، وأصبح والدها الملك جورج السادس، وكانت تبلغ من العمر 10 سنوات.

تزوجت بالأمير اليوناني الملازم البحري فيليب مونتباتن بلندن في 20 نوفمبر 1947، وأنجبا أربعة أطفال: الأمير تشارلز (مواليد 1948) والأميرة آن (1950) والأمير أندرو (1960) والأمير إدوارد (1964) توفي فيليب في أبريل 2021 عن عمر يناهز 99 عاماً.

اعتلت إليزابيث العرش بوفاة والدها في 6 فبراير 1952، بينما كانت في كينيا في جولة ملكية،وتوجت في 2 يونيو 1953 في وستمنستر آبي، وكان أول تتويج على الإطلاق بث على التلفزيون.

عندما اعتلت العرش، كان جوزيف ستالين وماو تسي تونغ وهاري ترومان يقودون الاتحاد السوفييتي والصين والولايات المتحدة، بينما كان ونستون تشرشل رئيساً لوزراء بريطانيا.

وفي 9 سبتمبر 2015، حطمت رقم جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا بتجاوزها  63 عاماً و7 أشهر ويومين و16 ساعة و23 دقيقة على العرش، لتصبح أطول فترة حكم في بريطانيا.

تحكم الملكة إليزابيث الثانية بتربعها على التاج البريطاني: المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وجامايكا وأنتيغوا وبربودا وجزر الباهاما وبليز وغرينادا وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وتوفالو.

احتفلت الملكة إليزابيث بيوبيلها البلاتيني (الذكرى السبعين) في 6 فبراير الماضي، والتقت خلال فترة حكمها، 14 رئيساً للولايات المتحدة. (البيان )

اضافة اعلان



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وووو

وقف إضرابات عمال البريد والسكك الحديدية بعد وفاة الملكة إليزابيث

الث٢

برنامج الأيام المقبلة حتى جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

جدري

تسجيل إصابة ثانية بجدري القردة في روسيا

ه

ترتيب خلافة العرش البريطاني بعد وفاة الملكة إليزابيث

_123229580_073703036-1

بوتين : إليزابيث تمتّعت بحبّ واحترام رعاياها وبسلطة عالمية

4b8caa70-9fbc-11eb-bd01-7325b885f4c8_1200_630

ماذا قال الملك تشارلز عن وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية ؟

أخبار متعلقة
الملكة-إليزابيث-تخرج-عن-صمتها-وتعلق-على-مقابلة-هاري-وميغان-1615356950796_large

هاري وميغان يتوجهان إلى اسكتلندا بعد تدهور صحة الملكة اليزابيث

بببببب

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

_125837004_p0ckrt3r

جونسون يغادر مقر رئاسة الحكومة البريطانية

6315e7f4625d5

انتخاب ليز تراس رئيسة للوزراء في بريطانيا

main_image630a1b17d7446

بريطانيا تمنح أوكرانيا طائرات لكشف الألغام تعمل تحت الماء

urn_binary_dpa_com_20090101_220818-99-427316-FILED

لندن: إضرابات جديدة تتسبب بفوضى في قطاع النقل