بعد سبعون عاماً على عرش بريطانيا .. من هي إليزابيث الثانية ؟

الوكيل الإخباري - تتجه أنظار العالم اليوم إلى لندن، حيث الأنباء المتواترة عن صحة الملكة إليزابيث الثانية، والتي قال الأطباء إنها مقلقة.



وهنا بعض محطات ملكة بريطانيا خلال حكمها الممتد 70 عاماً.



ولدت إليزابيث الثانية في 17 شارع بروتون بلندن في 21 أبريل 1926، وعُمّدت في 29 مايو من العام نفسه بقصر باكنغهام.



أصبحت وريثة للعرش عندما تنازل عمها إدوارد الثامن في 11 ديسمبر 1936، وأصبح والدها الملك جورج السادس، وكانت تبلغ من العمر 10 سنوات.



تزوجت بالأمير اليوناني الملازم البحري فيليب مونتباتن بلندن في 20 نوفمبر 1947، وأنجبا أربعة أطفال: الأمير تشارلز (مواليد 1948) والأميرة آن (1950) والأمير أندرو (1960) والأمير إدوارد (1964) توفي فيليب في أبريل 2021 عن عمر يناهز 99 عاماً.



اعتلت إليزابيث العرش بوفاة والدها في 6 فبراير 1952، بينما كانت في كينيا في جولة ملكية،وتوجت في 2 يونيو 1953 في وستمنستر آبي، وكان أول تتويج على الإطلاق بث على التلفزيون.



عندما اعتلت العرش، كان جوزيف ستالين وماو تسي تونغ وهاري ترومان يقودون الاتحاد السوفييتي والصين والولايات المتحدة، بينما كان ونستون تشرشل رئيساً لوزراء بريطانيا.



وفي 9 سبتمبر 2015، حطمت رقم جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا بتجاوزها 63 عاماً و7 أشهر ويومين و16 ساعة و23 دقيقة على العرش، لتصبح أطول فترة حكم في بريطانيا.



تحكم الملكة إليزابيث الثانية بتربعها على التاج البريطاني: المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وجامايكا وأنتيغوا وبربودا وجزر الباهاما وبليز وغرينادا وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وتوفالو.



احتفلت الملكة إليزابيث بيوبيلها البلاتيني (الذكرى السبعين) في 6 فبراير الماضي، والتقت خلال فترة حكمها، 14 رئيساً للولايات المتحدة. (البيان )

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