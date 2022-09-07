الأربعاء 07-09-2022
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الأربعاء، 07-09-2022 05:02 م

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

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الوكيل الإخباري - جاء انتخاب ليز تراس (47 عاما)، رئيسة جديدة لوزراء بريطانيا، ليرفع عدد السيدات التي يحكمن أوروبا إلى 14 امرأة يشغلن حالياً منصب الرئيس أو رئيسة للوزراء في القارة العجوز.اضافة اعلان


وتوصف تراس بأنها "حرباء سياسية" مع تاريخ من الآراء المتغيرة، مثلما تحولت من راديكالية تطالب بإلغاء الملكية إلى حاملة علم الجناح اليميني في حزب المحافظين المشكك في أوروبا.

• ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا
• إليزابيث بورن ثاني رئيسة وزراء في فرنسا
• كاتالين نوفاك أول رئيسة للمجر
• سانا مارين أصغر رئيسة وزراء في العالم (فنلندا)
• كريستي كالجولايد رئيسة لدولة إستونيا
• كاجا كلاس أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إستونيا
• إنغريدا سيمونيت رئيسة للوزراء في ليتوانيا
• كاترينا ساكيلاروبولو أول رئيسة لليونان
•زوزانا كابوتوفا أول رئيسة لسلوفاكيا
• سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا
• ماغدالينا أندرسون أول رئيسة وزراء في السويد
• كاترين ياكوبسدوتير رئيسة وزراء أيسلندا
• فيوزا عثماني رئيسة كوسوفو
• ميت فريدريكسن أصغر رئيسة وزراء في الدنمارك
( سكاي نيوز )


 




 

 


 

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