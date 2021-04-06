وقف معظم الأنشطة الرياضية في سوريا

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الرياضي العام في سوريا إيقاف النشاط الرياضي في البلاد حتى تاريخ 15 من الشهر الجاري، واستثنى كرتي "القدم والسلة"



وقال الاتحاد في بيان إن اتحادي الكرتين القدم والسلة يصدران التعليمات "حسب روزنامة نشاطهما".



وأضاف الاتحاد أنه وبناء على تعميم رئاسة مجلس الوزراء، قرر "إيقاف باصات المبيت وتخفيض عدد العاملين، والاقتصار على المكاتب المركزية (إدارية – مالية – تنظيم)، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والضرورية وفق نظام المناوبات، والاستعانة بالعاملين الذين مكان إقامتهم بالقرب من مكان العمل".

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وكانت رئاسة مجلس الوزراء طلبت من جميع الوزارات في 4 من الشهر الجاري "اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتوقيف العمل أو تخفيض نسبة الدوام لدى الوزارة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها بشكل مؤقت حتى تاريخ 15 من أبريل الجاري".

المصدر: روسيااليوم