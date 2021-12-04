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السبت، 04-12-2021 06:49 م

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة الأولى من نوعها

سلمان


الوكيل الإخباري - يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الاثنين المقبل زيارة خارجية إلى سلطنة عمان، تعد الأولى من نوعها. 

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وقال ديوان البلاط السلطاني، في بيان له، إن "الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية سيقوم بزيارة لسلطنة عَمان ابتداء من يوم الاثنين الموافق السادس من ديسمبر لعام 2021".


وأشار إلى أنه سيتم، خلال الزيارة، بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاء ونماء وازدهارا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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