31 قتيلا جراء عواصف ثلجية تضرب مناطق شرق الولايات المتحدة الأمريكية -صور

الوكيل الاخباري -أدت العواصف الثلجية القاسية التي تضرب مناطق شرق الولايات المتحدة إلى تعريض حياة ملايين الأميركيين للخطر مع التدني الكبير في درجات الحرارة وتراكم الثلوج وانقطاع الكهرباء، حيث تم إحصاء 31 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف.

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وتكشفت أزمة متفاقمة في بوفالو غرب نيويورك التي جعلتها عاصفة ثلجية محاصرة مع عدم تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر.



وقالت حاكمة نيويورك إن الأمر أشبه "بالذهاب الى منطقة حرب، ومشهد السيارات على جانبي الطرق صادم"، حيث وصل ارتفاع الثلوج إلى ثمانية أقدام (2,4 متر) ما جعل درجات الحرارة الباردة مهددة للحياة خاصة مع انقطاع الكهرباء.

وأضافت هوشول للصحافيين، إن السكان ما زالوا يواجهون "وضعا خطيرا للغاية يهدد حياتهم"، وحذرت الجميع بضرورة ملازمة منازلهم.



واستيقظ أكثر من 200 ألف شخص في ولايات شرقية عدة دون كهرباء صباح أمس، على الرغم من أن العاصفة التي استمرت خمسة أيام أظهرت علامات تراجع.

وانخفضت درجات الحرارة في 48 ولاية إلى ما دون الصفر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وألغيت آلاف الرحلات الجوية كما أجبر السكان على البقاء في منازلهم المغطاة بالثلوج.



وتم تأكيد 31 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف في تسع ولايات، بما في ذلك أربعة أشخاص قضوا في كولورادو و12 على الأقل في ولاية نيويورك، وحذر مسؤولون من أن الحصيلة قد ترتفع على الأرجح.



واعتبر مسؤولون الوضع في منطقة بوفالو بأنه خطير وغير مسبوق، خاصة مع اكتشاف جثث داخل سيارات وتحت أكوام الثلوج بينما يكافح رجال الإنقاذ للبحث عن أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة.



وسيبقى مطار المدينة الدولي مغلقا حتى الثلاثاء ودفعت هذه الظروف الخطيرة حاكمة نيويورك إلى استدعاء 200 عنصر من الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإنقاذ.













روسيا اليوم