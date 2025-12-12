برلين تؤكد أنها ستستقبل زيلينسكي وقادة أوروبيين الاثنين

وقال شتيفان كورنيليوس في بيان إن المباحثات ستتناول "ما آلت إليه مفاوضات السلام في أوكرانيا"، في وقت تكثف الولايات المتحدة ضغوطها على كييف للتوصل الى اتفاق يستند الى الخطة الأميركية لإنهاء النزاع مع روسيا.
