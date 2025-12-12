برلين تؤكد أنها ستستقبل زيلينسكي وقادة أوروبيين الاثنين

الوكيل الإخباري- يستقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس الاثنين، في برلين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثم "العديد" من قادة دول أوروبية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وفق ما أعلن المتحدث باسمه الجمعة.

