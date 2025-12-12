نداء أممي لإريتريا وإثيوبيا لاحتواء التوتر واحترام مبادئ السلام

وجدد غوتيريش في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الجزائر، وهي معاهدة السلام التاريخية التي أنهت رسميًا النزاع الحدودي بين إريتريا وإثيوبيا، دعم الأمم المتحدة الثابت لاتفاق الجزائر، مذكّرًا بأن قادة البلدين جددوا قبل سبع سنوات التزامهم بالسلام من خلال إعلان مشترك، ما يُعدّ دليلاً على قوة الحوار والتعاون.
