الجمعة 2025-12-12 10:41 م

نداء أممي لإريتريا وإثيوبيا لاحتواء التوتر واحترام مبادئ السلام

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
الجمعة، 12-12-2025 08:50 م

الوكيل الإخباري-   حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، إريتريا وإثيوبيا على إعادة الالتزام برؤية السلام الدائم واحترام السيادة والسلامة الإقليمية المنصوص عليها في اتفاق الجزائر، وتعزيز الجهود المبذولة لبناء علاقات حسن جوار.  

وجدد غوتيريش في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الجزائر، وهي معاهدة السلام التاريخية التي أنهت رسميًا النزاع الحدودي بين إريتريا وإثيوبيا، دعم الأمم المتحدة الثابت لاتفاق الجزائر، مذكّرًا بأن قادة البلدين جددوا قبل سبع سنوات التزامهم بالسلام من خلال إعلان مشترك، ما يُعدّ دليلاً على قوة الحوار والتعاون.

 
 


