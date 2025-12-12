نداء أممي لإريتريا وإثيوبيا لاحتواء التوتر واحترام مبادئ السلام

الوكيل الإخباري- حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، إريتريا وإثيوبيا على إعادة الالتزام برؤية السلام الدائم واحترام السيادة والسلامة الإقليمية المنصوص عليها في اتفاق الجزائر، وتعزيز الجهود المبذولة لبناء علاقات حسن جوار.

