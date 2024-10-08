 
الثلاثاء 2024-10-08 03:58 م
 

أكسيوس: أوستن غضب عندما أبلغه غالانت باغتيال نصر الله

بايدن يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض
بايدن يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض
الثلاثاء، 08-10-2024 02:49 م
الوكيل الإخباري-  كشف موقع أكسيوس الإخباري أن البيت الأبيض بدأ يفقد الثقة بشكل متزايد في الحكومة الإسرائيلية مع تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


ووفق لأكسيوس، فقد أكد أربعة مسؤولين أميركيين أن إدارة بايدن أصبحت في الأسابيع الأخيرة غير واثقة بشكل متزايد مما تقوله الحكومة الإسرائيلية عن خططها العسكرية والدبلوماسية في الحرب متعددة الجبهات التي تخوضها .

وتتفاقم أزمة الثقة بسبب الانتقام الإسرائيلي المحتمل ضد إيران الذي تخطط له، والذي يتطلب تنسيقا مع واشنطن، خصوصا في حال الرد الإيراني المقابل.

وقال مسؤولون أميركيون إن وزير الدفاع لويد أوستن كان غاضبا عندما أخبره نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت باغتيال نصر الله قبل دقائق من إسقاط الطائرات الإسرائيلية قنابلها فوق بيروت.

وقال مسؤولون أميركيون إن أوستن رأى في ذلك خرقا للثقة من جانب غالانت لأن الإخطار المتأخر لم يسمح للبنتاغون باتخاذ تدابير لحماية القوات الأميركية في المنطقة.

سكاي نيوز
 
gnews

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