"أكسيوس": كوشنر وبلير حصلا على موافقة ترامب لتطوير خطة ما بعد حرب القطاع

10:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744037 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال موقع "أكسيوس" الإخباري إن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عقد أمس الأربعاء بشأن غزة، ضم كلاً من صهره جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، بالإضافة إلى المسؤول الإسرائيلي رون ديرمر. اضافة اعلان





وأضاف الموقع، الخميس، أن ديرمر أبلغ الحضور بأن إسرائيل لا تريد احتلال غزة لفترة طويلة، لكنها تسعى إلى إيجاد بديل مقبول لحركة حماس في حكم قطاع غزة.



وأشار إلى أن كوشنر وبلير حصلا على موافقة ترامب لمواصلة تطوير خطة ما بعد الحرب في غزة، لكن دون إجابة بشأن من سيحكم غزة.



وبيّن "أكسيوس" أن كوشنر وبلير قدما أفكارًا بشأن غزة كانا قد بحثاها مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وآخرين، لكن لم تتم مناقشتها سابقًا مع ترامب نفسه.



ولفت الموقع إلى أن كوشنر وبلير حاولا تقديم أفكار عن كيفية إدارة غزة وتهيئة بيئة استثمارات لإعادة الإعمار.



وأشار إلى أن الغرض من عرض هذه الأفكار على ترامب كان اختبار مدى استعداده للمضي قدمًا، ليتمكن ويتكوف وروبيو من اعتمادها، وأن الهدف من عرض أفكار جديدة هو أن تقود الولايات المتحدة الجهد لإيجاد هيكل حكم مقبول دوليًا في غزة.