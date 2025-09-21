الأحد 2025-09-21 08:08 ص
 

أمام ترامب.. فيديو ما فعله أحد الخيول بمراسم الاستقبال بلندن يشعل تفاعلا

الوكيل الإخباري-   تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، مقطع فيديو ما فعله أحد الخيول المشاركة بمراسم الاستقبال الرسمية التي أقامها الملك تشارلز الثالث، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأبرز نشطاء الفيديو الذي يظهر قيام أحد الخيول بالتغوط خلال مراسم الاستقبال، الأمر الذي أثار تعليقات وتفسيرات وسط موجة من الردود الساخرة والكوميدية.

 

وجاءت اللقطة خلال مراسم تفقد القوات التي أقيمت في قلعة وندسور في 17 سبتمبر/ أيلول، ضمن مراسم مهيبة وصفت بأنها "مراسم استقبال ملوك".

 

 

 
 
