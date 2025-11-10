أميركا تلغي أكثر من 1500 رحلة طيران في يوم واحد

ووفقًا لموقع "فلايت أوير" لتتبع الرحلات الجوية، فقد جرى إلغاء أكثر من 1550 رحلة جوية بحلول الساعة 7:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:45 بتوقيت غرينتش)، فيما تم تأخير 1200 رحلة، وذلك بعد إلغاء 2950 رحلة وتأخير ما يقرب من 10800 رحلة الأحد، في أسوأ يوم منفرد لاضطراب الرحلات الجوية منذ بدء الإغلاق الحكومي في الأول من تشرين الأول.
