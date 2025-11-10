الثلاثاء 2025-11-11 01:47 ص
 

إسرائيل تلوّح باستخدام القوة لفرض الهدنة في لبنان وغزة

الإثنين، 10-11-2025 11:47 م
الوكيل الإخباري-  أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين أن إسرائيل ستفرض تطبيق اتفاقي وقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة بالقوة، متعهّدا التصدي "لكل من يريد إلحاق الضرر بنا".اضافة اعلان


وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست: "نحن عازمون على فرض اتفاقات وقف إطلاق النار حيثما وجدت بيد من حديد، ضد من يسعون إلى تدميرنا، ويمكنكم أن تروا ما يحدث يوميا في لبنان".

كما تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الجدل الدائر حول لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، قائلا إن "جزءا كبيرا من الشعب لن يقبل بتشكيلة اللجنة التي تُقترح حاليا"، مضيفا: "نريد تشكيل لجنة تحظى بدعم أغلبية الشعب".

وبحث نتنياهو الإثنين مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في ظل سعي واشنطن لتثبيت الهدوء الذي يسود في القطاع منذ الشهر المنصرم.

ويسري في غزة منذ 10 أكتوبر، اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، هدفه وضع حد للحرب التي اندلعت إثر هجوم للحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.

وأبرم الاتفاق بناء على خطة من 20 بندا للرئيس ترامب.

