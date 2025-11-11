الشرطة الإسرائيلية تعتقل مشتبهًا بتصوير مواقع حساسة لصالح إيران

ونقلت الهيئة عن الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن "المشتبه به (27 عامًا) تواصل طواعية مع عملاء أجانب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونفّذ مهامًا لصالحهم مقابل آلاف الشواكل المدفوعة بالعملات المشفرة".
وأضافت: "صوّر الشاب عدة مواقع، بينها متحف تل أبيب، وحديقة أبراموفيتش في حي بافلي بالمدينة، وكذلك موقع سقوط صاروخ (أطلقته إيران خلال حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل) في شارع جابوتينسكي في رمات غان (بتل أبيب)".
وأشارت إلى أن السلطات عثرت في منزل المشتبه به على "أدلة رقمية و18 شريحة اتصال يُعتقد أنها استُخدمت للتواصل مع عملاء أجانب".
وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قالت الشرطة والشاباك إنهما اعتقلا في سبتمبر/أيلول إسرائيليًا جندته المخابرات الإيرانية مقابل مبالغ مالية كبيرة، وطلبت منه جمع معلومات عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ونقل صورًا من قواعد عسكرية.
الجزيرة
-
