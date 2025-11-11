الثلاثاء 2025-11-11 01:47 ص
 

الشرطة الإسرائيلية تعتقل مشتبهًا بتصوير مواقع حساسة لصالح إيران

الشرطة الإسرائيلية تعتقل مشتبهًا بتصوير مواقع حساسة لصالح إيران
الشرطة الإسرائيلية تعتقل مشتبهًا بتصوير مواقع حساسة لصالح إيران
 
الثلاثاء، 11-11-2025 12:28 ص
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، إن السلطات اعتقلت شابًا من منطقة تل أبيب للاشتباه في تجسسه لصالح إيران.اضافة اعلان


ونقلت الهيئة عن الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن "المشتبه به (27 عامًا) تواصل طواعية مع عملاء أجانب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونفّذ مهامًا لصالحهم مقابل آلاف الشواكل المدفوعة بالعملات المشفرة".

وأضافت: "صوّر الشاب عدة مواقع، بينها متحف تل أبيب، وحديقة أبراموفيتش في حي بافلي بالمدينة، وكذلك موقع سقوط صاروخ (أطلقته إيران خلال حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل) في شارع جابوتينسكي في رمات غان (بتل أبيب)".

وأشارت إلى أن السلطات عثرت في منزل المشتبه به على "أدلة رقمية و18 شريحة اتصال يُعتقد أنها استُخدمت للتواصل مع عملاء أجانب".

وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قالت الشرطة والشاباك إنهما اعتقلا في سبتمبر/أيلول إسرائيليًا جندته المخابرات الإيرانية مقابل مبالغ مالية كبيرة، وطلبت منه جمع معلومات عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ونقل صورًا من قواعد عسكرية.

الجزيرة
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الهند.. القبض على شخص يشتبه بصلته بالانفجار في دلهي

الخارجية السورية تكشف تفاصيل زيارة الشرع إلى البيت الأبيض

عربي ودولي الخارجية السورية تكشف تفاصيل زيارة الشرع إلى البيت الأبيض

الشرطة الإسرائيلية تعتقل مشتبهًا بتصوير مواقع حساسة لصالح إيران

عربي ودولي الشرطة الإسرائيلية تعتقل مشتبهًا بتصوير مواقع حساسة لصالح إيران

ل

عربي ودولي ترامب: أنا على وفاق مع الشرع وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة

ق

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ميدالية ذهبية للأردن في الملاكمة بدورة ألعاب التضامن الاسلامي

أخبار محلية ميدالية ذهبية للأردن في الملاكمة بدورة ألعاب التضامن الاسلامي

إسرائيل تلوّح باستخدام القوة لفرض الهدنة في لبنان وغزة

عربي ودولي إسرائيل تلوّح باستخدام القوة لفرض الهدنة في لبنان وغزة

الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير النرويجي وتوبخه

عربي ودولي الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير النرويجي وتوبخه



 
 





الأكثر مشاهدة