الثلاثاء 2025-11-11 01:47 ص
 

الهند.. القبض على شخص يشتبه بصلته بالانفجار في دلهي

ل
من مكان الانفجار
 
الثلاثاء، 11-11-2025 12:58 ص

الوكيل الإخباري-  أفادت وسائل إعلام هندية بأن شرطة نيودلهي ألقت القبض على شخص واحد على الأقل يشتبه بصلته بالانفجار الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في العاصمة الهندية أمس الاثنين.

وأشار وزير الداخلية الهندي أميت شاه بعد زيارته لمكان الانفجار إلى أن فرق إدارة محاربة الجريمة والحرس الوطني والاستخبارات تعمل في مكان الحادث وبدأت بالتحقيق في ملابساته.

وأكد الوزير مقتل 8 أشخاص بنتيجة الانفجار، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى وإلحاق أضرار بعدة سيارات.


وذكر وزير الداخلية أنه سيعقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا مع كبار المسؤولين في الوزارة.

 

