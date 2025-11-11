ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، أمس الاثنين، بشكل كبير بعد ان تذبذبت في نهاية الأسبوع الماضي.

اضافة اعلان



وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، أكثر من 350 نقطة فيما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 500 نقطة.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 100 نقطة.



الى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 60.15 دولار للبرميل الواحد.