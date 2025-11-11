ترامب: أنا على وفاق مع الشرع وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة

وقال ترامب للصحفيين عقب لقائه مع الشرع: "نحن نتوقع إعلانا عن اتفاق بين سوريا وإسرائيل، ونريد أن نرى سوريا تصبح دولة ناجحة، وأعتقد أن هذا القائد قادر على ذلك، حقا أعتقد أنه يستطيع فعل ذلك".
وأضاف: "قد قال البعض إن لديه ماضيا صعبا، ونحن جميعا مررنا بماض صعب، لكنه هو أيضا مر بماض صعب، وأعتقد بصراحة أنه لو لم يكن لديه ماض صعب، لما كانت لديه فرصة".
وتابع: "إنه يتعامل بشكل جيد جدا مع تركيا، ومع الرئيس أردوغان الذي يعد قائدا عظيما، وأردوغان مؤيد بشدة لما يحدث في سوريا".
وختم قائلا: "علينا أن نجعل سوريا تنجح، فهي جزء كبير من الشرق الأوسط، وأقول لكم بصراحة إن الأمور تسير بشكل جيد جدا، ونعمل أيضا مع إسرائيل على التفاهم مع سوريا ومع الجميع، وهذا يحقق نتائج مذهلة".
-
أخبار متعلقة
-
الهند.. القبض على شخص يشتبه بصلته بالانفجار في دلهي
-
الخارجية السورية تكشف تفاصيل زيارة الشرع إلى البيت الأبيض
-
الشرطة الإسرائيلية تعتقل مشتبهًا بتصوير مواقع حساسة لصالح إيران
-
إسرائيل تلوّح باستخدام القوة لفرض الهدنة في لبنان وغزة
-
الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير النرويجي وتوبخه
-
نائب أمريكي: سوريا ستنضم للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة
-
هل سنشهد حربا جديدة بين إيران وإسرائيل؟ تقارير متضاربة
-
الشرع يغادر البيت الأبيض بعد انتهاء محادثاته مع ترامب