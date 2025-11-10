الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير النرويجي وتوبخه

وحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف"، تم استدعاء سفير النرويج لدى إسرائيل، بير إيغيل سيلفاغ، بعد ظهر اليوم (الاثنين) إلى وزارة الخارجية في القدس لإجراء محادثة توبيخ حادة، بتوجيه من وزير الخارجية، وذلك على خلفية مشاركة رئيس وزراء النرويج في فعالية لإحياء ذكرى "ليلة الكريستال" (ليلة الزجاج المكسور)، التي نظمها من وصفته تل أبيب بـ"الجهات المعادية لإسرائيل".
ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، شاركت في هذه الفعالية منظمات "تدعو علناً إلى إنهاء وجود إسرائيل"، بما في ذلك المركز النرويجي لمكافحة العنصرية (Norway Centre Against Racism)، واللجنة النرويجية من أجل فلسطين (Norwegian Palestine Committee)، ومنظمة مجموعة العمل من أجل فلسطين (Action Group for Palestine).
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن مشاركة رئيس وزراء النرويج في هذا الحدث جاءت "على الرغم من طلبات صريحة من قيادة الجالية اليهودية في النرويج بعدم القيام بذلك، بسبب الخشية من أن تُستخدم الفعالية كمنصة لتشجيع معاداة السامية". ووصفت الوزارة الأمر بأنه "انعدام للحس الأخلاقي وتشويه أخلاقي" خطير.
روسيا اليوم
