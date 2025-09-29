إعلام أمريكي يكشف عن بنود خطة ترامب لوقف الحرب في القطاع

12:38 ص

الوكيل الإخباري- كشفت وكالة "أكسيوس" الأمريكية يوم الأحد، بنود خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار.





وتتكون خطة ترامب للسلام في غزة من البنود التالية:



إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين خلال 48 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.



وقف دائم لإطلاق النار.



انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من كامل قطاع غزة.



إطلاق سراح حوالي 250 أسيرًا فلسطينيًا محكومين بالسجن مدى الحياة بتهم قتل إسرائيليين، وحوالي 2000 معتقل فلسطيني تم احتجازهم في غزة منذ 7 أكتوبر.



خطة ما بعد الحرب تتضمن آلية حكم في غزة من دون حماس، تشمل مجلسا دوليا وعربيا بمشاركة ممثل عن السلطة الفلسطينية، وحكومة تكنوقراط من فلسطينيين مستقلين في غزة.



قوة أمنية تضم فلسطينيين بالإضافة إلى جنود من دول عربية وإسلامية.



تمويل من دول عربية وإسلامية للإدارة الجديدة في غزة، ولإعادة إعمار القطاع وتنميته.



مشاركة محدودة للسلطة الفلسطينية في آلية الحكم الجديدة.



نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح، بما في ذلك تدمير جميع الأسلحة الثقيلة والأنفاق.



عفو عن عناصر حماس الذين ينبذون العنف ويرغبون في البقاء في غزة، وممر آمن للخروج من القطاع لأولئك الذين لا يتعهدون بنبذ العنف.



عدم ضم الضفة الغربية من قبل إسرائيل، وعدم ضم أو احتلال أي جزء من غزة.



تعهد إسرائيلي بعدم مهاجمة قطر مجددا في المستقبل.



توفير مسار موثوق به نحو إقامة دولة فلسطينية بعد تنفيذ إصلاحات كبيرة داخل السلطة الفلسطينية.



ولمح الرئيس الأمريكي إلى احتمال حصول اختراقة بشأن أزمة الشرق الأوسط، والحرب على غزة، مؤكدا أن "الجميع مستعد لشيء لافت"، وذلك عشية زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض، والذي قال إنه والرئيس الأمريكي، يتفقان بشأن الأمور الجوهرية، لا على كل شيء.



والتقى نتنياهو مساء الأحد في نيويورك، كلا من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، لسد الخلافات بين إسرائيل وواشنطن، بشأن خطة غزة.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11" عن مصدر في الوفد المرافق لنتنياهو، القول إن هناك "فجوات كبيرة مع إدارة ترامب، بشأن خطة إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن، ويجب إجراء تغييرات قبل اجتماع الغد (الإثنين) في البيت الأبيض".

وفي سياق ذي صلة، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مقرب من نتنياهو، القول إن "مسألة رفض نتنياهو تدخل السلطة الفلسطينية في غزة، ستُطرح خلال لقائه مع ترامب".



