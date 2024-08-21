الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص بشظايا قذيفة في الجولان

09:12 ص

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الوكيل الإخباري- أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة شخص بشظايا قذيفة في مستوطنة كاتسرين بالجولان، جراء سقوط قذائف أُطلقت من لبنان. اضافة اعلان





من جهتها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بوقوع إصابة مباشرة في منزل بمستوطنة كاتسرين في الجولان المحتل جراء سقوط قذائف أُطلقت من لبنان.