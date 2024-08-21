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الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص بشظايا قذيفة في الجولان

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 21-08-2024 09:12 ص
الوكيل الإخباري-  أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة شخص بشظايا قذيفة في مستوطنة كاتسرين بالجولان، جراء سقوط قذائف أُطلقت من  لبنان.اضافة اعلان


من جهتها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بوقوع إصابة مباشرة في منزل بمستوطنة كاتسرين في الجولان المحتل جراء سقوط قذائف أُطلقت من لبنان.
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