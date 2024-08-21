الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص بشظايا قذيفة في الجولان

من جهتها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بوقوع إصابة مباشرة في منزل بمستوطنة كاتسرين في الجولان المحتل جراء سقوط قذائف أُطلقت من لبنان.
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