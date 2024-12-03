 
الثلاثاء 2024-12-03 08:38 م
 

الإفراج عن مستشار نتنياهو المتهم بتسريب وثائق

نتنياهو
نتنياهو
الثلاثاء، 03-12-2024 07:34 م
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحكمة تقرر الإفراج عن مستشار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المتهم بتسريب وثائق أمنية وتحويله إلى حبس منزلي.اضافة اعلان


وأثارت قضية سرقة الوثائق السرية من الجيش الإسرائيلي ونقلها إلى مكتب نتنياهو ومن ثم تسريبها لوسائل إعلام أجنبية جدلا واسعا بإسرائيل، بعد أن تكشف أن الهدف من سرقة الوثائق والتلاعب بمضمونها وتسريبها، هو التأثير على الرأي العام الإسرائيلي لرفض قبول صفقة تبادل، وخلق أجواء مناهضة لحركة الاحتجاج ضد حكومة نتنياهو، بزعم أن الاحتجاجات تعزز قوة وموقف حركة حماس.
 
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