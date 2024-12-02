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الجنائية الدولية تنتقد تدخلات وهجمات بعض الدول عليها بعد مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

الجنائية الدولية
الجنائية الدولية
الإثنين، 02-12-2024 10:48 م
الوكيل الإخباري-   انتقدت رئيسة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، تدخلات بعض الدول في تحقيقات المحكمة، ووصفت أكاني التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها "مروعة".اضافة اعلان

وأكدت أكاني، اليوم الاثنين، أمام أعضاء المحكمة في لاهاي، إن الهيئة القضائية تواجه "تدابير قسرية وتهديدات وضغوطا وأعمالا تخريبية".
وأضافت "إذا انهارت المحكمة فإن هذا يعني حتما انهيار كل المواقف والقضايا"، مشيرة إلى أن الخطر على المحكمة "وجودي".
ورحبت دول كثيرة بقرار المحكمة الذي أصدرت من خلاله الشهر الماضي مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
 
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