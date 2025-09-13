السبت 2025-09-13 10:18 ص
 

الحوثيون يعلنون تنفيذ ضربات في يافا

تعبيرية
ارشيفية
 
السبت، 13-09-2025 09:55 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم، تنفيذ هجوم بصاروخ باليستي فرط صوتي انشطاري استهدف مواقع في مدينة يافا المحتلة.اضافة اعلان


وقال الناطق العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن العملية تأتي في إطار ما وصفه بـ"الرد على الجرائم الصهيونية، وإسناداً للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة"، مؤكداً أن العمليات ستستمر خلال الفترة المقبلة.
 
 
