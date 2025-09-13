الحوثيون يعلنون تنفيذ ضربات في يافا

وقال الناطق العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن العملية تأتي في إطار ما وصفه بـ"الرد على الجرائم الصهيونية، وإسناداً للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة"، مؤكداً أن العمليات ستستمر خلال الفترة المقبلة.
