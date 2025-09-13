الحوثيون يعلنون تنفيذ ضربات في يافا

09:55 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745862 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم، تنفيذ هجوم بصاروخ باليستي فرط صوتي انشطاري استهدف مواقع في مدينة يافا المحتلة. اضافة اعلان





وقال الناطق العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن العملية تأتي في إطار ما وصفه بـ"الرد على الجرائم الصهيونية، وإسناداً للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة"، مؤكداً أن العمليات ستستمر خلال الفترة المقبلة.