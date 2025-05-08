الخميس 2025-05-08 04:50 م
 

الدفاع التركية: العمليات الجوية الإسرائيلية في سوريا لا تهدف سوى لزعزعة الاستقرار

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جانب من القصف الإسرائيلي
 
الخميس، 08-05-2025 02:11 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية عدم الموافقة على "العمليات الجوية" الإسرائيلية التي تنفذها في سوريا، مشيرة إلى أن تلك العمليات تزعزع الاستقرار في سوريا.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع التركية: "نحن لا نوافق على العمليات الجوية الإسرائيلية في سوريا، وهذه  العمليات لا تهدف إلى أي غرض، سوى زعزعة الاستقرار في سوريا".

وردا على سؤال حول التقارير التي تتحدث عن التوترات بين إسرائيل وسوريا أضافت المصادر: "نوصي أولاً، بأن تكون التصريحات الصادرة عن المصادر الرسمية فقط هي الموثوقة".

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وأردفت: "ومع ذلك، وكما هو الحال مع العديد من البلدان، ردّت الأمم المتحدة أيضاً على الهجمات الإسرائيلية على سوريا، ودعت إلى وقفها".


وأوضحت المصادر أنه بناءً على طلب الحكومة السورية الجديدة، "تستمر أنشطة التنسيق مع كافة العناصر في المنطقة، من أجل تنفيذ أنشطتنا الميدانية بأمان".


وقد أفادت صحيفة جيروزاليم بوست، يوم الأحد الماضي، بأن المقاتلات الإسرائيلية التي أغارت قرب القصر الرئاسي في دمشق الأسبوع المنصرم، ومقاتلات تركية، تجنبت مواجهة جوية للمرة الأولى بأجواء سوريا.

 

RT

 
gnews

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