الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في قمة شرم الشيخ

وفي وقت سابق من اليوم، نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قوله إنه من الجيد أن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قمة شرم الشيخ، فيما قال " لا أعرف سبب عدم توقع حضور نتنياهو لقمة شرم الشيخ".
ولم يكن اسم الرئيس عباس من ضمن قائمة الرؤساء الحاضرين للقمة الدولية.
