بوتين: روسيا خفضت انتاج النفط بواقع 1% العام الحالي

02:10 م

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده ستنتج نحو 510 ملايين طن من النفط خلال عام 2025، بانخفاض قدره 1 بالمئة مقارنة بعام 2024، مؤكدًا أن هذا المستوى يتماشى مع التزامات روسيا في إطار تحالف "أوبك+" الهادف لتحقيق توازن في سوق النفط العالمية.





وأوضح بوتين، خلال كلمته في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو، أن روسيا تعد الدولة الوحيدة القادرة على إدارة سلسلة الطاقة النووية كاملة، مشيرًا إلى أن رفض الاتحاد الأوروبي استيراد الطاقة الروسية أدى إلى تراجع الصناعة الأوروبية وارتفاع الأسعار.

