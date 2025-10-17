بوتين: روسيا خفضت انتاج النفط بواقع 1% العام الحالي

وأوضح بوتين، خلال كلمته في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو، أن روسيا تعد الدولة الوحيدة القادرة على إدارة سلسلة الطاقة النووية كاملة، مشيرًا إلى أن رفض الاتحاد الأوروبي استيراد الطاقة الروسية أدى إلى تراجع الصناعة الأوروبية وارتفاع الأسعار.
