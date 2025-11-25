السعودية توضح حقيقة التأثير الإشعاعي لرماد بركان إثيوبيا

وفي بيان نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس"، قالت هيئة "الرقابة النووية والإشعاعية" في السعودية: "يتداول في بعض الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي تكهّنات من أن رماد بركان هولي قوبي الإثيوبي الذي ثار مؤخرا قد يحمل مواد مشعّة تؤثر على الصحة والبيئة".
وأضافت الهيئة إن "ما قد يحمله هذا الرماد من مكوّنات جيولوجية طبيعية من بينها المواد المشعّة الطبيعية، والتي قد تكون أيضا من مكوّنات بعض الغبار والأتربة من الرياح، ليس له تأثير إشعاعي على سلامة البيئة".
وشهدت إثيوبيا صباح أمس الاثنين ثورانًا بركانيًا كبيرًا من جبل "هايلي جوبي" الواقع ضمن سلسلة جبال إرتا آلي بمنطقة داناكيل النائية.
وتسبّب الانفجار البركاني في تكوين عمود هائل من الرماد البركاني ارتفع إلى علو يتراوح بين 10 و15 كيلومترا، وامتدت سحابته فوق أجزاء من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
قوات الدعم السريع السودانية تعلن هدنة إنسانية من طرف واحد لثلاثة أشهر
-
أفغانستان.. مقتل 9 أطفال وامرأة بقصف باكستاني
-
ترامب يوقع امراً تنفيذيا بإدراج فروع الإخوان المسلمين – بينها فرع الأردن – على قوائم الإرهاب
-
ترامب يطلق "جينيسيس ميشن" لتسريع الأبحاث القائمة على الذكاء الاصطناعي
-
انفجارات قوية في كييف بعد تحذير من هجوم صاروخي
-
مصر تتهم إثيوبيا باتباع "نهج عشوائي" بإدارة وتشغيل سد النهضة
-
أنقرة تجدّد موقفها: النزاع الأوكراني يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات
-
إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي