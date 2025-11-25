الثلاثاء 2025-11-25 07:24 م
 

السعودية توضح حقيقة التأثير الإشعاعي لرماد بركان إثيوبيا

السعودية توضح حقيقة التأثير الإشعاعي لرماد بركان إثيوبيا
السعودية توضح حقيقة التأثير الإشعاعي لرماد بركان إثيوبيا
 
الثلاثاء، 25-11-2025 05:50 م
الوكيل الإخباري-  ردت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية اليوم الثلاثاء، على أنباء "إمكانية حدوث تأثير إشعاعي" بعد ثوران بركان في إثيوبيا.اضافة اعلان


وفي بيان نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس"، قالت هيئة "الرقابة النووية والإشعاعية" في السعودية: "يتداول في بعض الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي تكهّنات من أن رماد بركان هولي قوبي الإثيوبي الذي ثار مؤخرا قد يحمل مواد مشعّة تؤثر على الصحة والبيئة".

وأضافت الهيئة إن "ما قد يحمله هذا الرماد من مكوّنات جيولوجية طبيعية من بينها المواد المشعّة الطبيعية، والتي قد تكون أيضا من مكوّنات بعض الغبار والأتربة من الرياح، ليس له تأثير إشعاعي على سلامة البيئة".

وشهدت إثيوبيا صباح أمس الاثنين ثورانًا بركانيًا كبيرًا من جبل "هايلي جوبي" الواقع ضمن سلسلة جبال إرتا آلي بمنطقة داناكيل النائية.

وتسبّب الانفجار البركاني في تكوين عمود هائل من الرماد البركاني ارتفع إلى علو يتراوح بين 10 و15 كيلومترا، وامتدت سحابته فوق أجزاء من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية.

روسيا اليوم 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو

أخبار محلية رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو

المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل

أخبار محلية المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل

رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة يوضح اسباب ارتفاع منسوب المياه بالمخيم اليوم

خاص بالوكيل رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة يوضح اسباب ارتفاع منسوب المياه بالمخيم اليوم

مواطنون: أين وزارة الإدارة المحلية عن استعدادات البلديات لموسم الشتاء .. ومن سيحاسب المقصرين ؟

ترند مواطنون: أين وزارة الإدارة المحلية عن استعدادات البلديات لموسم الشتاء .. ومن سيحاسب المقصرين ؟

شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية

أخبار محلية شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية

“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الصناعة لعام 2026

شؤون برلمانية “المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الصناعة لعام 2026

ت

أخبار محلية وزارة البيئة: ترخيص 3 شركات لجمع وتخزين بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة



 
 





الأكثر مشاهدة